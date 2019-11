Staden stimuleert aanleg tegeltuintjes Sam Vanacker

29 november 2019

10u18 1 Staden Wie een tegeltuintje wil in Staden kan voor de aanleg ervan helemaal gratis een beroep doen op de technische dienst van de gemeente. Op aanvraag komen medewerkers van de gemeente de tegel(s) en de verharding verwijderen waarna de put gevuld wordt met aarde. De eigenlijke beplanting is weliswaar voor rekening van de bewoners.

Een tegeltuintje is een klein perkje aan de voorgevel van je huis met klimplanten of kleine planten. De voordelen zijn legio. Het zorgt voor een groener straatbeeld, lokt insecten en biedt een extra laagje isolatie voor je huis. “We willen Staden groener maken en daarom willen we de inwoners de kans geven om een tegeltuintje aan te leggen”, aldus schepen Chris Verhaeghe (Open Vld). “Wie dat overweegt kan dat een maand op voorhand aanvragen bij de gemeente, al moet de aanvraag wel aan enkele voorwaarden voldoen. Zo moet er minstens 1,20 meter doorgang open blijven op het voetpad en moet het tegeltuintje op minstens een halve meter van de buren liggen. Aanvragen kunnen ook bij huurhuizen, maar dan mits toestemming van de eigenaar.”

Oppositieraadslid Bart Coopman (WESTAON) vroeg zich af of er ook regels vastgelegd waren over het soort beplanting die de bewoners in de tuintjes zetten. Dat is niet het geval. “Kan je dan bijvoorbeeld giftige planten zetten in een tegeltuintje? Qua aansprakelijkheid kan een gebrek aan regels daarover gevolgen hebben”, vroeg Coopman zich af. “Bewoners kunnen de groendienst steeds om advies vragen qua type beplanting”, reageerde schepen Verhaeghe. “Ik denk niet dat mensen van plan zijn om pakweg cactussen of cannabis te planten in een tegeltuintje. Als ik me niet vergis is één plantje per inwoner toegelaten, dus in theorie kan dat laatste misschien wel, al rekenen we qua beplanting vooral op de goede bedoelingen van de aanvragers.”