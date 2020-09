Staden pompt nog eens 2,6 miljoen in meerjarenplanning: aankoop 13 hectare grond voor bos en bufferbekken, plus half miljoen voor nieuwe chirolokalen Sam Vanacker

25 september 2020

00u16 0 Staden Het gemeentebestuur van Staden steekt een paar tandjes bij in het investeringsprogramma voor de komende jaren. Zo wordt in totaal 1.150.000 euro uitgetrokken voor de aankoop van 13 hectare grond, voor een nieuw bos en een nieuw bufferbekken. Verder krijgt de chiro van Staden 500.000 euro voor de bouw van een nieuw lokaal. Nog opvallend is dat er ook over nagedacht wordt om de tekenacademie een nieuw onderkomen te geven in de kerk van Oostnieuwkerke.

Burgemeester Francesco Vanderjeugd (Open Vld) gaf op de gemeenteraad van donderdag tekst en uitleg bij de belangrijkste wijzigingen aan het meerjarenplan. Door de verkoop van gronden van de gemeente en het ocmw komt er enerzijds geld vrij om elders in te zetten, terwijl anderzijds ook enkele investeringen verschoven worden. “De heraanleg van de Roeselarestraat, waar we 300.000 euro voor een nieuw fietspad en 200.000 euro voor de herinrichting van de bocht aan De Most hebben voorzien, schuift vooruit naar 2021. Nog nieuw is dat er gesprekken lopende zijn met de vzw achter de jongens-en meisjeschiro van Staden. Die vzw is van plan om de meisjeschiro een volledig nieuw onderkomen te geven. Die plannen gaan we steunen met een toelage van 500.000 euro. De vzw raamt de nodige investering op 660.000 euro, al kan er voor een deel van het resterende bedrag ook nog een beroep worden gedaan op een renteloze lening. Door de nieuwbouwplannen zullen de chiro’s van de drie deelgemeenten straks alle drie in een recent onderkomen zitten.”

Speelbos krijgt er 11.400 bomen bij

Ook met de omgeving van het huidige speelbosje aan die chirolokalen heeft het gemeentebestuur plannen. “We hebben de mogelijkheid om een perceel aanpalende landbouwgrond te kopen. Aangezien we in onze doelstellingen eerder al schreven dat we per Stadenaar een boom willen planten, goed voor 11.400 nieuwe bomen, gaan we dat perceel daarvoor inschakelen, al is die oppervlakte alleen ontoereikend. Daarom gaan we ook proberen om drie bijkomende percelen aan te kopen voor die uitbreiding. Daarmee zouden we dan een nieuw, aaneengesloten bos van 5 hectare kunnen creëren. Alles samen gaat het om een investering van 690.000 euro.”

Nog op vlak van natuur en milieu wil Staden een nieuw, strategisch gelegen bufferbekken aanleggen waar landbouwers water kunnen oppompen. De gemeente is aan het onderhandelen met grondeigenaars en met de provincie. Bedoeling is om een gebied van 8 hectare te kopen en daar is 640.000 euro voor voorzien. Achter het kerkhof van Staden tot slot zal er een natuurbegraafplaats aangelegd worden in het groen. Dat is een investering van 115.000 euro.

Verder opmerkelijk is dat de tekenacademie van Oostnieuwkerke, die nu nog in de oude gemeenteschool zit, wellicht naar de kerk van Oostnieuwkerke zal verhuizen. “De achterkant van de kerk leent zich prima voor die nieuwe invulling.”, aldus Vanderjeugd. “De kerkfabriek staat niet afkerig tegenover het idee, al zou de eigenlijke verhuis sowieso pas voor het einde van de legislatuur zijn.” De burgemeester gaf ook nog enkele kleinere wijzigingen mee. Zo zal er in elke deelgemeente een regenboogzebrapad komen en wordt de studie naar het draagvlak voor windmolens in Staden in 2021 uitgevoerd.

Waarom niet eerst een globale visie uitwerken voor de kerken van Staden en dat in een masterplan gieten? De kerk van Oostnieuwkerke wordt nog heel regelmatig gebruikt. Ik kan me niet voorstellen dat tekenende kinderen makkelijk te combineren vallen met een uitvaart op zaterdag Ludwig Willaert

Immokantoor

Ludwig Willaert van oppositiepartij CD&V had zijn bedenkingen. “Dit bestuur lijkt hoe langer hoe meer op een immokantoor. Jullie kopen voor dat bos landbouwgronden waarmee jullie speculeren op toekomstige activiteiten, zonder dat er eerst een juridische basis ligt. Wat de verhuis van de tekenacademie betreft lijkt me dit een ad hoc beslissing te zijn die van weinig visie getuigt. Waarom niet eerst een globale visie uitwerken voor de kerken van Staden en dat in een masterplan gieten? Bovendien wordt de kerk van Oostnieuwkerke nog heel regelmatig gebruikt. Ik kan me niet voorstellen dat tekenende kinderen op zaterdag makkelijk te combineren vallen met een uitvaart.” Volgens Vanderjeugd hoeft er voor het beplanten van een perceel landbouwgrond echter geen bestemmingswijziging te worden doorgevoerd, terwijl de nieuwe activiteiten in de kerk perfect gescheiden zouden moeten kunnen worden van de erediensten, weliswaar mits enkele ingrepen.