Staden ondertekent duurzaamheidscharter Sam Vanacker

28 september 2020

11u05 1 Staden Tijdens de Week van de Duurzame Gemeente ondertekende de gemeente Staden een duurzaamheidscharter, waarmee het gemeentebestuur zich engageert om het milieu de komende jaren een duwtje in de rug te geven.

Staden onderschreef vorig jaar ook al de zeventien Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) van de Verenigde Naties. Die werden opgenomen in het strategisch meerjarenplan en het duurzaamheidscharter is een vervolg daarvan. Het charter zet de ambities uit het meerjarenplan om in 10 speerpunten en behandelt thema’s als schoon water, klimaatverandering en hernieuwbare energie. Heel concreet is Staden onder meer van plan om 11.400 bomen aan te planten, een nieuw ecologisch bermbeheerplan door te voeren, nog meer bloemenweides aan te leggen en meer mobiele camera’s in te schakelen in de strijd tegen zwerfvuil.