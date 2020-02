Staden legt nieuw bufferbekken aan in Houthulststraat Sam Vanacker

05 februari 2020

11u31 0 Staden Het gemeentebestuur van Staden wil een nieuw bufferbekken aanleggen en kocht daarvoor een perceel van 41 are in de Houthulststraat. Het bekken moet de omgeving beter beschermen tegen wateroverlast bij hevige regen.

Het gaat om een investering van 47.000 euro. Het ontwerp en de aanleg van het bekken neemt de provincie voor haar rekening. De aanleg start nog dit jaar. Het perceel wordt opgedeeld in twee delen: op het ene deel komt het bufferbekken, het andere deel wordt bebost. “Jaren geleden werd in de Cardijnlaan al een bufferbekken aangelegd om het centrum van Staden en de Blommenwijk te beschermen”, zegt burgemeester Francesco Vanderjeugd (Open Vld). “Maar we merken dat dit niet genoeg is om de omgeving van de Houthulststraat bij hevige regen te vrijwaren van wateroverlast (in mei 2018 kreeg het gebied nog te kampen met ernstige wateroverlast, nvdr). Daar passen we nu een mouw aan. Een bufferbekken vangt het overtollige afvalwater op, waarna het rioolslib naar de bodem zinkt en het water vertraagd naar beken stroomt. Een bufferbekken speelt zo een belangrijke rol in het voorkomen van wateroverlast.”