Staden koopt vijf mondmaskers voor elke inwoner Sam Vanacker

21 april 2020

15u05 33 Staden De gemeente Staden gaat elke inwoner gratis vijf mondmaskers schenken. Alles samen gaat het om een bestelling van 57.500 mondmaskers, goed voor een investering van 43.832,25 euro.

“De Nationale Veiligheidsraad belooft vrijdag 24 april duidelijkheid om België uit de lockdown te halen. Nu al is duidelijk dat mondmaskers daarin een rol zullen spelen. Daar spelen we op in door aan elk van onze inwoners vijf mondmaskers te geven. We hebben 11.500 inwoners, dus omgerekend komt dat op 57.500 maskers, goed voor een investering van 43.832,25 euro. Een gezin van vier zal dus twintig mondmaskers krijgen, ongeacht de leeftijd van de kinderen”, zegt burgemeester Francesco Vanderjeugd (Open Vld). “We hebben de maskers besteld bij de Stadense ondernemer Pieter Mullier, die twee weken geleden 1.500 mondmaskers heeft geschonken aan de gemeente. De maskers hebben drie beschermlagen en zijn niet wasbaar, maar ze zijn wel herbruikbaar op voorwaarde dat je ze meteen na gebruik drie dagen apart opbergt in een afgesloten zak of omslag. Bij het pakket met de maskers zullen duidelijke instructies zitten.”

De bedeling van de maskers zal gebeuren door de gemeente en start vanaf volgende week. Om die bedeling in goede banen te leiden, is het gemeentebestuur nog op zoek naar bereidwillige inwoners die een steentje willen bijdragen. Vrijwilligers kunnen terecht op www.staden.be/mondmaskers of 051/70.82.01.