Staden heeft meerjarenplanning klaar: nieuw Zonneheem, veel wegenwerken en nieuwe duurzaamheidsbelasting Sam Vanacker

14 oktober 2019

19u54 1 Staden Precies een jaar na de gemeenteraadsverkiezingen werd in gemeenschapscentrum het SWOK de meerjarenplanning van het gemeentebestuur gepresenteerd. In totaal wordt 11 miljoen euro geïnvesteerd, met de nieuwe zaal Zonneheem en de heraanleg van de Houthulststraat als grootste slokoppen. Opvallend is dat het investeringsbudget ruim de helft lager is dan dat van zes jaar geleden.

“In de vorige legislatuur hebben we 25 miljoen euro geïnvesteerd, maar toen was een inhaalbeweging nodig. Ondertussen is veel werk verzet en nu investeren we minder in gebouwen, maar meer in mensen”, zegt burgemeester Francesco Vanderjeugd (Open Vld). “Verder hebben we ook veel geleerd uit de vorige legislatuur. Toen moesten we vaak bepaalde dossiers terugbrengen op de gemeenteraad wegens onverwachte meerkosten. Dit keer hebben we systematisch de projecten ruim en de inkomsten laag geschat. Zo staan we straks niet voor verrassingen.”

“Een nieuwe zaal Zonneheem en de vernieuwing van de infrastructuur van SK Staden hadden de meeste duimpjes” Francesco Vanderjeugd

De presentatie in het SWOK maandag was meteen ook het sluitstuk van een participatietraject waarbij inwoners zelf hun mening konden geven over de investeringen, zowel online als tijdens vergaderingen. “Zaal Zonneheem en de vernieuwing van de infrastructuur van SK Staden hadden de meeste duimpjes (inwoners konden per project een ‘like’ geven - nvdr). Verder bleek er bij de suggesties veel vraag naar een heraanleg van de Houthulststraat. Die straat stond eerst niet op onze agenda, maar die nemen we nu wel onder handen. In totaal gaat daarmee liefst 4,5 miljoen naar openbare wegenwerken.”

Duurzaamheidsbelasting

Op het vlak van inkomsten gaat de gemeente 3,7 miljoen euro halen uit de verkoop van openbare gebouwen, met het voormalige gemeentehuis in Staden en de voormalige school in Oostnieuwkerke als belangrijkste zaken. De personenbelasting blijft op 8 procent, maar de vroegere milieubelasting wordt vervangen door een duurdere duurzaamheidstaks. Eerst wou het gemeentebestuur een tarief van 80 euro voor alleenstaanden en 120 euro voor bedrijven en gezinnen hanteren, maar daar werd van afgestapt. In de plaats daarvan wordt de taks gekoppeld aan de onroerende voorheffing. Met die ingreep wil de gemeente 260.000 euro extra op jaarbasis ophalen.

De meerjarenplanning moet nog goedgekeurd worden door de gemeenteraad op 19 december, maar we geven nu al een overzichtje van de voornaamste investeringen:

- Nieuwe polyvalente zaal Zonneheem met ruimte voor jeugdhuis Dolce Vita: 2,7 miljoen euro

- Heraanleg en vernieuwing van de rioleringen van de Houthulststraat: 1,4 miljoen euro

- Onderhoud en aanleg van andere wegen en fietspaden, waaronder de Sleihagestraat en de Roeselarestraat: 3,1 miljoen euro

- Omschakeling naar LED-verlichting: 1 miljoen euro

- Aanleg nieuwe aanrijroute voor zwaar verkeer naar Westvlees in Westrozebeke via verbreding van de Perenboomstraat: 660.000 euro

- Uitbouwen bibliotheek als kenniscentrum: 480.000 euro

- Vernieuwing infrastructuur SK Staden: nominatieve toelage van 200.000 euro

- Grondaankopen voor extra groen en parkruimte achter de lokalen van de meisjeschiro: 125.000 euro

- Vernieuwen van verharding in de omgeving van de kerk in Westrozebeke en Vijfwegen: 222.000 euro

- Inschakelen mobiele camera’s tegen overlast en vandalisme: 100.000 euro

- Extra camerabewaking tegen zwerfvuil via afvalintercommunale MIROM: 50.000 euro

- Extra bouwsubsidies voor de jeugdverenigingen: 20.000 euro per jaar

- Verder is het ook de bedoeling dat er deze legislatuur een nieuwe locatie wordt gevonden in Staden voor het huidige politiekantoor in Westrozebeke. Dat gebeurt in samenwerking met de politiezone Arro Ieper.