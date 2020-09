Staden heeft concessieovereenkomst voor oude stationsgebouw klaar Sam Vanacker

25 september 2020

08u08 1 Staden De gemeenteraad heeft donderdag het ontwerp van een concessieovereenkomst goedgekeurd die het uitbaten van een horecazaak in het voormalige stationsgebouw mogelijk maakt. Volgens burgemeester Francesco Vanderjeugd (Open Vld) is er heel veel interesse.

“De looptijd van de concessie is vastgelegd op 9 jaar en de huur bedraagt 1.500 euro per maand. Nu al heb ik weet van vier geïnteresseerde partijen, waaronder zelfs een coöperatie van verenigingen. Het enthousiasme is duidelijk groot.” Vanderjeugd verwacht dat er veel voorstellen zullen binnen lopen. Uit die voorstellen zal een jury dan het beste voorstel kiezen en daarbij zal rekening gehouden worden met de maatschappelijke relevantie. Ter compensatie van het verlies van het stationsgebouw als activiteitenruimte voor verenigingen gaat het gemeentebestuur het dienstencentrum van het AC/DC verhuren, weliswaar alleen aan verenigingen.