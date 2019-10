Staden gaat zelf openbare verlichting ‘verledden’ Sam Vanacker

25 oktober 2019

13u12 0 Staden In tegenstelling tot de overgrote meerderheid van de Vlaamse gemeenten gaat de gemeente Staden haar openbare verlichting niet overdragen aan Fluvius. De netbeheerder wil via de overname gemeenten helpen bij de omschakeling naar LED-verlichting, maar Staden gaat niet op dat aanbod in en wil de zogenaamde ‘verledding’ in eigen beheer uitvoeren.

Concreet krijgen gemeenten die intekenen op het aanbod van Fluvius in ruil voor hun openbare verlichting 75 procent OV-aandelen en eenmalig 25 procent cash. Daar komt bij dat het onderhoud van de lichten de volledige verantwoordelijkheid van de distributienetbeheerder wordt. Al heeft de regeling volgens schepen van Openbare Werken Geert Moerkerke (Open Vld) ook nadelen. “We moeten nog steeds zelf instaan voor het ondergronds brengen van leidingen. Bovendien worden de kosten voor de verledding door Fluvius doorgerekend in de uitkering van de dividenden. Uit onze berekeningen blijkt dat meestappen in de regeling van Fluvius in totaal 1,6 miljoen euro zou kosten. Als we het in eigen beheer doen kunnen we met 1 miljoen euro negentig procent van onze openbare verlichting aanpassen tegen 2025.” Oppositieraadslid Ludwig Willaert (CD&V) had zijn twijfels bij die berekening, waarop het gemeentebestuur uitlegde dat er eventueel volgend jaar ook nog ingestapt kon worden op de regeling van Fluvius, als zou blijken dat die regeling toch interessanter zou zijn.