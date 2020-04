Staden gaat niet in op voorstel van oppositie om belastingen te verlagen: “Het is nog lang geen 6 december” Sam Vanacker

11u46 0 Staden Oppositiepartij CD&V wil dat het gemeentebestuur van Staden de belastingen verlaagt. Tegelijk stelt de partij ook voor een Stadense cadeaubon in het leven te roepen en uit te delen aan de inwoners. Burgemeester Francesco Vanderjeugd (Open Vld) hield de boot af.

Tijdens de digitale gemeenteraad donderdagavond had CD&V twee coronagerelateerde voorstellen klaar. Fractieleider Ludwig Willaert stelde voor om enerzijds de personenbelasting en de opcentiemen, die bij aanvang van de nieuwe legislatuur verhoogd werden, in 2020 uitzonderlijk weer te verlagen. Verder stelde de partij ook voor een Stadense aankoopbon van vijftig euro te verdelen over alle inwoners. Daarvoor zou de burger veertig euro betalen en de gemeente zou dan telkens tien euro bijpassen. Zo wil CD&V de koopkracht van de inwoners verhogen en tegelijk de lokale economie steunen.

Burgemeester Francesco Vanderjeugd zag weinig heil in beide voorstellen, vooral door de grote kost voor de gemeente. “Als we de belastingen verlagen, verliezen we een miljoen euro. Het lijkt me eerder de taak van de federale overheid om tussen te komen met steunmaatregelen. De cadeaubon zijn we op zich niet tegen, maar een snelle berekening leert dat die bon ons 115.000 euro zou kosten. Tel daar de 100.000 euro voor de mondmaskers en een extra zorgpremie van minstens 50.000 euro bij en dan zit je toch aan een serieus bedrag. Alle begrip voor het voorstel, maar het is nog lang geen 6 december.”