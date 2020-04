Staden gaat in op de Flower Boost Challenge en deelt 700 bloemen uit aan medewerkers Sam Vanacker

08 april 2020

11u57 3 Staden Zevenhonderd medewerkers van de gemeente, van de veiligheidsdiensten, het onderwijs en de zorgsector krijgen de komende dagen een bloemetje van het gemeentebestuur. Daarmee gaat Staden in op de ‘Flower Boost Challenge’, die eerder werd gelanceerd door Gediflora.

Chrysantenkweker Gediflora uit Oostnieuwkerke daagde op 27 maart de gemeente Staden uit voor de ‘Flower Boost Challenge’, een bloemgeefactie voor organisaties en bedrijven. “We gaan de uitdaging aan en willen zo de sierteeltsector en alle helden van de gemeente een hart onder de riem steken”, zegt burgemeester Francesco Vanderjeugd (Open Vld). “We hebben bij een lokale ondernemer zevenhonderd Spaanse margrieten besteld en daarmee bedanken we alle medewerkers van gemeente en OCMW, veiligheidsdiensten, onderwijs, zorgsector en rusthuizen in Staden voor hun inzet in deze moeilijke tijden. Dat we met deze actie ook een lokale bloemenkweker steunen, is mooi meegenomen.”

Vanderjeugd daagt op zijn beurt de stad Roeselare en de gemeenten Moorslede en Langemark-Poelkapelle uit om ook deel te nemen aan de Flower Boost Challenge.