Sportraad wil dat oude gemeenteschool omgebouwd wordt tot sporthal, gemeentebestuur heeft andere plannen "Even duur als nieuw Zonneheem, maar meer voordelen voor iedereen" Sam Vanacker

05 december 2019

13u51 1 Staden De Stadense sportraad wil dat het gemeentebestuur investeert in een nieuwe multifunctionele sporthal op de site van de oude gemeenteschool in Oostnieuwkerke in de plaats van een nieuwe Zaal Zonneheem. Gedetailleerde plannen voor dat alternatief liggen klaar, maar het gemeentebestuur is niet van plan om daar op in te gaan.

Al sinds 2002 wordt er gepraat over de nood aan een nieuwe sporthal in Oostnieuwkerke, maar in de voorbije drie legislaturen kwamen die plannen nooit van de grond. In het nieuwe meerjarenplan staat 20.000 euro voor het opstellen van een masterplan voor Oostnieuwkerke, maar geen letter over nieuwe sportinfrastructuur. Dus besliste de sportraad om zelf een voorstel uit te werken. Ze leverden geen half werk. Gedetailleerde grondplannen met een sporthal van 1.147m², een polyvalente zaal, kleedkamers, verschillende vergaderruimtes, een publieke groenzone, ruimte voor het gemeentelijk archief en plaats voor jeugdhuis Dolce Vita. In een motivatienota staat een lijst met eventuele subsidiemogelijkheden en een kostenraming waaruit blijkt dat het project ongeveer drie miljoen euro zou kosten.

Sportclubs dreigen onze gemeente te verlaten door een gebrek aan accommodatie. We kunnen niet nog eens zes jaar wachten. Dimitri Lefere

Meer voor zelfde geld

