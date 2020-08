Sportraad en gemeente lanceren ‘Sport Veilig, hou afstand’-stickercampagne Sam Vanacker

13 augustus 2020

18u53 1 Staden De sportraad en het gemeentebestuur van Staden bundelen de krachten voor een nieuwe campagne om veilig sporten te promoten. De boodschap is eenvoudig: ‘sport veilig, maar houd afstand’. Die boodschap wordt verspreid via vierhonderd slijtbestendige stickers die sportverenigingen vanaf nu gratis kunnen afhalen in het AC/DC.

“Bewegen blijft belangrijk, zeker in tijden van corona”, zegt sportraadvoorzitter Dimitri Lefere. “Met die raad zochten we een manier om de vele sportverenigingen in Staden in deze moeilijke tijden toch een hart onder de riem te steken. Zo kwamen we op het idee voor de stickers. We kregen de zegen van het gemeentebestuur, dat meteen besloot mee op de kar te springen.” Naast een gratis pakket voor elke sportvereniging zullen er ook stickers aangebracht worden op de openbare sportterreinen in het beheer van de gemeente.