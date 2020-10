Speler SK Oostnieuwkerke besmet, ploeg in quarantaine SVR & DBEW

08 oktober 2020

09u50 0 Staden De spelers en de staf van eersteprovincialer SK Oostnieuwkerke zitten in quarantaine nadat een van de spelers een positieve coronatest aflegde. De match van aanstaande zaterdag tegen Lauwe is uitgesteld.

Dinsdagavond werd er nog getraind in Oostnieuwkerke, maar toen al was een kernspeler afwezig nadat via contact tracing bleek dat hij mogelijk besmet was geraakt. Die speler legde woensdag een positieve coronatest af, waardoor iedereen die vorige zondag samen met hem in dezelfde ruimte zat, nu preventief in thuisquarantaine zit en een test moet ondergaan. Het gaat om de volledige spelersgroep en nagenoeg de hele staf van het eerste elftal. “Volgens de bepalingen van het Agentschap Zorg en Gezondheid Vlaanderen en in overeenstemming met het corona-protocol van Voetbal Vlaanderen blijven de spelers en de staf in quarantaine tot en met zondag 11 oktober”, aldus het bestuur. “Dat betekent dat de geplande kampioenschapswedstrijd van komende zaterdag in en tegen RC Lauwe zal worden uitgesteld.” Een nieuwe datum voor die wedstrijd is nog niet bekend.