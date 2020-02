Speelpleinwerking Westrozebeke verhuist (vermoedelijk) naar Tiendenberg Sam Vanacker

03 februari 2020

14u49 2 Staden De speelpleinwerking van de Dagvlinder, die in Westrozebeke tijdens de zomermaanden telkens op de speelplaats van de gemeenteschool plaatsvond, verhuist deze zomer vermoedelijk naar de Tiendenberg. Dat blijkt uit de evaluatie van de drie speelpleinwerkingen die tijdens de gemeenteraad aan bod kwam.

“Gemiddeld kregen we vorige zomer 101 kinderen tussen 5 en 14 jaar over de vloer over de drie deelgemeenten heen”, zegt schepen van Kinderopvang Gwendolyn Vandermeersch (Open Vld). “Een positieve evolutie, want in 2013 waren het er maar 36 per dag. Uit een bevraging bij de medewerkers en de ouders blijkt dat de communicatie tussen de buitenschoolse kinderopvang en de speelpleinwerking een aandachtspunt is. Verder blijkt ook dat er vraag is naar meer speelmogelijkheid in het groen, zeker in Westrozebeke. Een verhuis is dus onvermijdelijk. Mogelijke locaties zijn het voormalige gemeentehuis of de site Tiendenberg, al is Tiendenberg de meest logische keuze. Maar er is wel nog wat werk aan. De speeltuigen moeten nog geïnstalleerd worden en het terrein moet nog afgezet worden, maar we hebben nog tijd.”

Volgens oppositieraadslid Ludwig Willaert (CD&V) bewijst het grote aantal kinderen dat een speelpleinwerking in alle drie de deelgemeenten wel degelijk een meerwaarde heeft. In de vorige legislatuur werd even geëxperimenteerd met een centrale speelpleinwerking in Staden, maar CD&V was daar geen voorstander van. Uiteindelijk werd toen weer een werking in de deelgemeentes opgezet.