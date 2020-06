Snelheidsduivel haalt 124 km/u in zone 70, vier anderen gesnapt met drugs VHS

02 juni 2020

18u39 13 Staden De politie heeft ook in het pinksterweekend verkeerscontroles gehouden, aangekondigd dan nog. Toch werden nog behoorlijk wat automobilisten betrapt, net als twee motorrijders.

De controles vonden plaats in Moorslede, Zonnebeke, Langemark-Poelkapelle en Westrozebeke. In die laatste gemeente werd op de Provinciebaan iemand geflitst tegen 124 kilometer per uur in een zone 70. Een kwart van de automobilisten reed daar te snel. Elders werden percentages tussen 14 en 18 procent opgetekend, voor snelheidsovertredingen.

Drugs en motorkledij

Vier bestuurders werden gesnapt met drugs en moesten hun rijbewijs afgeven voor vijftien dagen. Dat is de standaardprocedure. Opvallend veel mensen waren niet in orde met documenten zoals de verzekering, rijbewijs en keuring. Het leverde hen een proces-verbaal of een waarschuwing op. Twee motorrijders waren niet in orde met de voorgeschreven kledij. Motorpakken zijn niet meer verplicht, lange broekspijpen en lange mouwen wel. En daar werd dus tegen gezondigd.