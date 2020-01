Snelheid in Groenestraat beperkt tot 50 km/uur, oppositie vraagt bijkomende maatregelen Sam Vanacker

31 januari 2020

10u17 0 Staden In de Groenestraat tussen het centrum van Oostnieuwkerke en de grens met Roeselare mag je niet meer sneller dan vijftig kilometer per uur rijden. Begin vorige week drongen bezorgde bewoners van de Roeselaarse kant van de straat nog aan op extra maatregelen bij het stadsbestuur. In Staden vroeg oppositiepartij CD&V zich af of er ook in Staden over bijkomende maatregelen wordt nagedacht.

“We passen het snelheidsregime aan om de veiligheid te verhogen”, zegt mobiliteitsschepen Geert Moerkerke (Open Vld) de beslissing. “Bovendien geldt op deze manier dezelfde snelheid over de volledige lengte van de Groenestraat, van in Roeselare tot aan de Slijperstraat.” Oppositieraadslid Hans Mommerency (CD&V) vroeg zich af of die snelheid ook gecontroleerd zou worden. “Overdreven snelheid is al langer een probleem in de Groenestraat, terwijl de straat ook gebruikt wordt als sluipweg door zwaar verkeer. Is er overleg geweest met Roeselare over eventuele bijkomende maatregelen en controle?” Moerkerke reageerde dat er eind februari een afspraak gepland staat met het Agentschap Wegen en Verkeer. “We gaan AWV vragen om een bord met een tonnagebeperking te plaatsen aan de kant van de Ring. Wat handhaving betreft zullen we de politiezone in eerste instantie vragen om de mobiele snelheidsmeter er te plaatsen.”

Voorstel

Aan Roeselaarse kant wordt alvast nagedacht over extra maatregelen. “Uit controles blijkt dat het wenselijk is om de snelheid in de Groenestraat te verlagen”, reageert mobiliteitsschepen Griet Coppé (CD&V). “Momenteel ligt er een voorstel op tafel met verschillende wegversmallingen op nog nader te bepalen locaties.”