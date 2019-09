Slachtoffers steekpartij nog niet verhoord, aanleiding blijft onduidelijk LSI

13 september 2019

17u04

Bron: LSI 0 Staden De twee slachtoffers van een steekpartij in de woning naast autohandel Yvo in Oostnieuwkerke (Staden) donderdagnamiddag, zijn nog niet verhoord. Dat zal pas kunnen eens hun medische toestand dit toelaat en die is nog altijd kritiek maar stabiel. Vrijdagvoormiddag rondde de politie het onderzoek in en rond de woning van zaakvoerder en slachtoffer Yves Van Oost (50) af.

Donderdagnamiddag liep het fout in de villa van Yves Van Oost en zijn partner Kurt. Wat er zich precies afspeelde, is onduidelijk want behalve de twee slachtoffers waren er geen getuigen. Mogelijk mondde een afspraak tussen Yves en een 23-jarige jongeman van vreemde origine uit De Panne – die er verbleef - uit in een ruzie. In ieder geval viel of sprong de jongeman na de schermutseling uit het raam op de eerste verdieping van de villa en liep weg in de richting van de Ieperstraat. Daar kon hij een kilometer verderop bloedend in de grasberm opgepakt worden. De Ieperse onderzoeksrechter opende een onderzoek voor poging doodslag maar zolang de twee protagonisten niet verhoord kunnen worden, kan er ook niemand in verdenking gesteld of aangehouden worden. Ze verblijven beiden in het ziekenhuis onder politiebewaking. Yves’ partner Kurt wenste geen commentaar te geven. De autohandel bleef vrijdag ‘wegens uitzonderlijke omstandigheden’ gesloten. De hele voormiddag waren speurders in en rond de naastgelegen woning nog in de weer. Ook donderdagavond en –nacht bleven ze tot in het holst van de nacht bezig met het onderzoek.