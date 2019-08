Slachtoffer doet oproep op Facebook nadat bestelwagen auto perte totale rijdt AHK & CDR

21 augustus 2019

19u31 0 Staden Ulrike Verlinde uit Oostnieuwekerke plaatse een oproep op Facebook naar getuigen nadat een bestuurder van een bestelwagen haar auto ’s nachts perte totale heeft gereden. “Zolang er geen dader gevonden is, kan ik niets trekken van de verzekering”, stelt Ulrike.

De aanrijding is vorige week gebeurd in de nacht van donderdag op vrijdag in de Slijperstraat in Oostnieuwkerke. “Iets na 1 uur ’s nachts hoorden we een enorme knal”, vertelt Ulrike. “We zijn meteen naar buiten gaan kijken, ook de hele buurt stond in geen tijd buiten. Al snel werd duidelijk dat mijn auto zwaar beschadigd was, van de aanrijder was geen spoor meer. Via veiligheidscamera’s van een buurtbewoner is te zien hoe een witte bestelwagen mijn auto aanrijdt, en daarna vluchtmisdrijf pleegt. Helaas doven de lichten hier volledig om 11 uur. Daardoor is op de camerabeelden geen nummerplaat te zien.” Voor Ulrike is de situatie uiterst vervelend. “De garagist heeft mijn auto perte totale verklaard. Ik heb hem zeven jaar geleden nieuw gekocht en had toen een omnium verzekering, naarmate de auto ouder werd heb ik dat niet meer. Dat wil zeggen dat zolang er geen dader gevonden is, ik niets kan trekken van de verzekering.” Ulrike hoopt nu toch nog aan getuigen of tips te geraken die naar de dader kunnen leiden. “Alle hulp is welkom.”