SK Westrozebeke schort trainingen op door corona-uitbraak bij Westvlees Sam Vanacker

07 augustus 2020

09u30 0 Staden SK Westrozebeke schrapt preventief de trainingen voor de hele club voor deze week en volgende week. De club ligt op een boogscheut van slachthuis Westvlees.

“Met deze preventieve maatregel willen we de verspreiding van het Covid-19 virus via de club tot 0 herleiden”, klinkt het bij het bestuur van SK Westrozebeke, die de beslissing om de trainingen af te gelasten donderdagavond al nam. “Er volgt een evaluatie van de toestand in weekend van 15 en 16 augustus. Het terrein van SK Westrozebeke ligt op wandelafstand van het vleesverwerkend bedrijf Westvlees, waar ondertussen 68 werknemers positief hebben getest op Covid-19.