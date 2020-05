SK Staden krijgt 200.000 euro van gemeente voor renovatie gebouwen Sam Vanacker

29 mei 2020

13u05 0 Staden SK Staden krijgt een investeringstoelage van 200.000 euro om de verouderde infrastructuur rond de voetbalterreinen zelf aan te pakken. Dat geld was al in de meerjarenplanning voorzien. De afspraken rond het toekennen van die toelage werden donderdag goedgekeurd door de gemeenteraad.

In 2019 klopte SK Staden aan bij het gemeentebestuur voor een renovatie van infrastructuur van de club. “De toestand van de gebouwen is inderdaad belabberd”, zegt burgemeester Francesco Vanderjeugd (Open Vld). “Aangezien we voorstander zijn van de verzelfstandiging van onze verenigingen krijgt SK Staden een investeringstoelage van 200.000 euro. Ondertussen werd een kostenraming opgemaakt door de club. Ze gaan de doelenvangers en de buizen rondom het terrein herstellen, er komen twee parken voor de doelen, het dak en de koepels worden hersteld, het sanitair wordt grondig vernieuwd en de ontvangstruimte en de kleedkamers zullen worden verbouwd, goed voor een totale kost van 226.210 euro. Wat niet gedekt wordt door de toelage zal door de club moeten bijgepast worden. De toelage zal in schijven van 10.000 euro worden gestort en in het protocol wordt ook het engagement aangegaan om de kantine en de kleedkamers op te nemen in een erfpachtovereenkomst.” Oppositiepartij CD&V keurde het punt mee goed. “We zijn heel blij dit te zien op de agenda van de raad, want per slot van rekening stond de investeringstoelage voor SK Staden niet in het oorspronkelijke meerjarenplan in september. Wij hebben er toen met onze fractie voor gepleit om een toelage te voorzien.”