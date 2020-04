Rotary Menen schenkt tablets aan bewoners Kerckstede: “Om de isolatie te helpen doorbreken” Sam Vanacker

03 april 2020

13u27 0 Staden In elk van de huizen van Kerckstede, een voorziening voor mensen met een beperking, ligt voortaan een gloednieuwe iPad waarmee de bewoners nu een pak gemakkelijker in contact kunnen blijven met hun familie in de buitenwereld. De tablets zijn een schenking van serviceclub Rotary Menen.

Net als in woon-en zorgcentra is bezoek in Kerckstede door de coronamaatregelen niet meer toegelaten. Net voor die maatregelen van kracht werden, contacteerde de directie alle ouders van de 88 vaste bewoners met de vraag of er voor opvang thuis gezorgd zou worden. Tien gezinnen gingen daar op in.

“Alle externe gasten blijven sowieso thuis, maar op dit moment zitten we dus met 78 vaste bewoners die geen bezoek meer krijgen”, zegt agogisch directeur Lien Van der Meeren. “Het is uiteraard lang niet evident voor een gezin om van de ene dag op de andere een persoon met een beperking op te vangen. Bovendien begrijpen niet al onze bewoners de situatie.”

Digitaal communiceren

Joost Devos is een van de ouders die sinds de start van de lockdown zijn dochter Ansofie thuis opvangt. “Via skype, whatsapp of messenger houdt Ansofie thuis contact met andere leden van onze familie. Ik wou de bewoners die nu geïsoleerd in de huizen van Kerckstede zitten ook die mogelijkheid geven. Zo kunnen ze net als Ansofie de isolatie wat doorbreken. De voorziening heeft wel een gemeenschappelijke laptop, maar de nood aan extra materiaal om digitaal te communiceren is hoog in Kerckstede.”

Hiermee kunnen we onze bewoners en hun families een heel mooi extraatje bieden Gerda Callens, directrice Kerckstede

Dus stapte Joost met een voorstel naar Rotary Menen, waar hij lid is. De serviceclub kreeg de steun van de NVSG (de Nationale Vereniging tot Steun aan Gehandicapte personen) en er werd beslist om een partij tablets aan te kopen voor Kerckstede.

Na overleg met de directie werd deze week eerst gezorgd voor een betere wifi-dekking in de huizen en vrijdag gaf Joost persoonlijk vijf nieuwe iPads af aan directrice Gerda Callens. “Per huizengroep hebben de bewoners voortaan een tablet. Het vergt wat praktische afspraken en een woordje uitleg van de begeleiders, maar hiermee kunnen we onze bewoners en hun families toch een heel mooi extraatje bieden in deze vreemde tijden.”