Rommelmarkt Vijfwegen vervangen door fotozoektocht Sam Vanacker

29 juni 2020

10u07 0 Staden Het feestcomité van De Vijfwegen, dat elk jaar op de laatste zondag van juli een grote rommelmarkt organiseert, heeft besloten om de editie van 2020 te annuleren. Bij wijze van alternatief werd een fotozoektocht uitgewerkt.

“Het is met spijt in het hart, maar rekening houdend met de nog steeds geldende veiligheidsmaatregelen kunnen wij dit massa-evenement dit jaar niet laten plaatsvinden. Als feestcomité laten we ons hoofd echter niet hangen en we bedachten een fijn, familiaal alternatief. We stippelden een foto-wandelzoektocht uit van 7 kilometer in en rond de Vijfwegen. De tocht vertrekt en eindigt aan de kerk van De Vijfwegen. Deelnemen kan tot en met 26 juli. Voor we winnaars hebben we dankzij de steun van lokale ondernemers enkele leuke prijzen.”

Deelnameformulieren kunnen via e-mail opgevraagd worden bij fc5wegen@gmail.com.