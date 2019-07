Rommelmarkt op De Vijfwegen straks aan 28ste editie toe Sam Vanacker

17 juli 2019

Op zondag 28 juli is er terug de jaarlijkse grote rommelmarkt op De Vijfwegen. Het gaat ondertussen al om de 28ste editie.

De rommelmarkt in het kleine Stadense gehucht is een van de langste rommelmarkten van Vlaanderen en net als vorig jaar wordt zowat zeven kilometer aan kraampjes verwacht. Vanaf vier uur ‘s morgens al staan de standhouders paraat. Tussen 12 uur en 14 uur vormt de loods van Dirk Vandecandelaere het decor voor een barbecue à volonté. Kaarten voor die barbecue zijn verkrijgbaar aan 15 euro in voorverkoop. De dag zelf betaal je 17 euro. De bar is doorlopend open.