Roger en Godelieve vieren 65-jarig jubileum Joke Couvreur

01 juli 2019

17u54 3 Staden Het echtpaar Roger Staelens-Godelieve Callewaert heeft zijn briljanten huwelijksjubileum gevierd.

Roger (88) werkte tijdens zijn beroepsloopbaan als magazijnier bij de West-Vlaamse Papierhandel en als chauffeur bij het Roeselaarse distributiebedrijf Unidis. Godelieve (86) was huisvrouw. Het koppel ontmoette elkaar op de Batjes in Roeselare. “Het was liefde op het eerste gezicht”, glimlacht Godelieve.

Het koppel huwde na vier jaar verkering op 12 augustus 1954. Het briljanten paar heeft drie kinderen. Ondertussen zijn er ook al zeven kleinkinderen en zes achterkleinkinderen. In zijn vrije tijd was Roger tot voor een paar jaar actief in de duivensport. Hij was aangesloten bij twee duivenverenigingen: de Verenigde Vrienden in Oostnieuwkerke en De Frontduif in Beselare. Daarnaast legt Roger ook graag een kaartje. Godelieve vindt dan weer vooral verstrooiing in breien en naaien.