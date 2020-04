Provinciebaan krijgt tegen het najaar trajectcontrole Charlotte Degezelle

04 april 2020

De Provinciebaan (N313) wordt uitgerust met trajectcontrole. Het is één van de 21 nieuwe controles die Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) aankondigt langs Vlaamse gewestwegen. De controle wordt voorzien tussen de kilometerpalen13,95 en 17,7. Die locatie werd, samen met de 20 andere, bepaald op basis van een objectieve methodiek waarbij de meest recente ongevallendata en gereden snelheid gebruikt wordt. Zo worden wegvakken waar overdreven snelheid een probleem vormt het eerst aangepakt. Nieuw is echter dat de trajectcontroles op gewestwegen afgestemd worden met de lokale besturen. Vooraleer knopen door te hakken ging minister Peeters in gespreken met de steden en gemeenten waar een trajectcontrole voorzien is, en dus ook met het Stadense gemeentebestuur. “Het heeft geen zin om een trajectcontrole uit te rollen in een welbepaalde gemeente als het lokale bestuur er een andere mening op nahoudt”, aldus de minister. “Uiteraard moeten hun opmerkingen en suggesties over de trajectcontrole gemotiveerd worden. Hun input is waardevolle informatie die kan bijdragen tot een verhoging van de verkeersveiligheid op onze Vlaamse wegen.” De 21 nieuwe tracés zijn samen goed voor ongeveer 55 kilometer gewestweg en staan synoniem met een investering van 3 miljoen euro. De trajectcontroles worden nu besteld en zullen geïnstalleerd zijn tegen het najaar van 2020.