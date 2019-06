Proeven van sporten met SportieGO!in Staden SVR

27 juni 2019

16u50 0 Staden De gemeente Staden start net als in 2017 een samenwerking op met sportfederatie Sportievak vzw uit Zwevegem voor het aanbod van de omnisportclub SportieGO! in Staden. Via die club kunnen kinderen van het eerste tot en met derde leerjaar een volledig sportjaar proeven van verschillende sporten.

Om de drie lessen komt een andere sport aan bod. Daarbij wordt telkens een beroep gedaan op lokale sportclubs die dus elk hun eigen sporttak komen introduceren bij de jonge sportertjes. In Staden gaat het om Voetbalclub Sportkring Staden vzw, Dansschool Donatha, Karateclub JKA Staden, Tennisclub Staden vzw en Volleybalclub VOSTA Staden. De SportieGO!-lessen zijn gepland op woensdagnamiddag van 13.30 uur tot 15 uur in sporthal De Wankaarde of (afhankelijk van de sport) in de accommodatie van de club. Inschrijven kan via www.sportievak.be/sportclubs/sportiego.

