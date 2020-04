Productiehuis Geronimo zamelde al 1.000 laptops in na lancering campagnefilmpje ‘Geef er een laptop’ Sam Vanacker

27 april 2020

17u19 0 Staden Productiehuis Geronimo heeft in amper twee weken op eigen houtje al duizend laptops ingezameld voor leerlingen van kwetsbare gezinnen in het kader van de campagne ‘Geef er een Laptop!’. Emanuel Vanderjeugd en zijn collega’s brachten de voorbije dagen al 25 laptops aan de man.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Met ‘Geef er een Laptop!’ lanceerde minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) op 25 maart een oproep naar laptops. Die actie kreeg op 15 april een flink duwtje in de rug dankzij het campagnefilmpje van productiehuis Geronimo van Emanuel Vanderjeugd. In totaal zijn nu al meer dan elfduizend laptops ingezameld. Geronimo zamelde op eigen houtje duizend laptops in West-Vlaanderen in.

West-Vlaamse krachten bundelen

“Na dat campagnefilmpje besloten we ook in de praktijk onze schouders onder de actie te zetten. De nationale campagne van onze partner Digital For Youth verliep wat log (op 16 april waren amper 85 laptops geleverd, nvdr), dus besloten we de West-Vlaamse krachten te bundelen. We gingen zelf op zoek naar contacten in de IT-sector en samen met het Roeselaarse Plenso zamelden we in een mum van tijd duizend laptops in, los van de financiële giften die rechtstreeks naar Digital For Youth gingen”, zegt Emanuel Vanderjeugd. “Via een oproep op sociale media vonden we ook gezinnen met kinderen die nood hebben aan meer laptops om thuis les te kunnen volgen. De eerste 25 stuks hebben we persoonlijk aan de man gebracht en dat gaan we nog een paar weken blijven doen ook, al zal het grootste deel uiteindelijk via Digital For Youth verdeeld worden.”

Vanderjeugd ging onder andere in Westrozebeke, Poperinge, Moorslede en Zedelgem laptops brengen naar gezinnen. “Opmerkelijk is dat de helft van de gezinnen me vroeg wanneer ze de laptop moesten terugbrengen. Veel gezinnen kunnen hun oren niet geloven als ik hen op het hart druk dat ze de computer mogen houden.”

Wie zelf wil helpen, kan nog altijd terecht op www.geefereenlaptop.be.