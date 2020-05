Priester krijgt straks nieuw onderkomen in Sint-Jansstraat Sam Vanacker

29 mei 2020

11u25 4 Staden Priester Dirk Crombez, Priester Dirk Crombez, die sinds 2017 de parochies in Hooglede en Staden onder zijn hoede heeft , verhuist in augustus naar een huurwoning in de Sint-Jansstraat. De gemeente schakelt de woonst in als nieuwe pastorie.

“Naar aanleiding van de geplande verkoop van de dekenij waren we al langer op zoek naar een pand dat dienst kon doen als alternatieve ambtswoning voor de pastoor”, aldus burgemeester Vanderjeugd (Open Vld). “We vonden een geschikt pand in de Sint-Jansstraat 86. Het gaat om een ruime huurwoning met een apart ontvangstgedeelte en genoeg ruimte voor een archief. Zowel de kerkfabriek als de priester stemden in met het voorstel. De huurovereenkomst geldt voor 9 jaar. De huurkosten zijn iets hoger dan gebudgetteerd in het meerjarenplan, maar we zijn aan het onderhandelen met de gemeente Hooglede voor een tussenkomst van hun kant. Per slot van rekening is de priester ook in Hooglede actief. Nog voor de zomervakantie hopen we een akkoord te bereiken.”