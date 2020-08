Positieve coronatest in de omgeving van twee medewerkers De Oever: bezoek in rusthuis voorlopig verboden Sam Vanacker Charlotte Degezelle

10u30 2 Staden Een inwoner van Staden uit de omgeving van twee medewerkers van woon-en zorgcentrum De Oever in Oostnieuwkerke testte positief op het coronavirus. De twee medewerkers in kwestie worden nu ook getest en zitten in thuisisolatie in afwachting van de resultaten. Als die positief zijn, zal het hele rusthuis getest moeten worden.

“We hopen in de loop van vandaag de resultaten van de testen al te krijgen”, zegt burgemeester Francesco Vanderjeugd (Open Vld). “De coronatesten worden uitgevoerd door AZ Delta in Roeselare, waardoor een heel snelle verwerking en analyse mogelijk zijn. Afhankelijk van de resultaten gaan we dan verder communiceren en zullen er verdere stappen worden genomen. Als de testen negatief zijn, dan kan De Oever in principe vanaf donderdag al opnieuw bezoek ontvangen. Als de testen positief zijn, dan blijven de twee medewerkers in thuisquarantaine, terwijl we zo snel mogelijk alle bewoners en alle personeelsleden van De Oever laten testen door het team van AZ Delta.”

Bezoek aan De Oever kan voorlopig niet tot en met woensdag, al blijft Whatsapp of videochat mogelijk na reservatie.