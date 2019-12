Pop-upfrituur in retrojasje opent de deuren Valentijn Dumoulein

30 november 2019

16u13 2 Staden De komende zeven weken kan je op de parking van de Proxy Delhaize in de Sint-Jansstraat een nostalgische tijdreis maken. Er prijkt namelijk een pop-upfrituur van Geert Spillebeen, van cateringbedrijf Beste Frietjes. Zowel het interieur als de menukaart zijn retro.

Geert verzorgt met zijn mobiele frituren normaal gezien enkel feesten, maar omdat het in de wintermaanden traditiegetrouw kalm is, broedde hij op dit pop-upidee. “Het gaat niet om zomaar een frituur, maar eentje met een nostalgisch aangeklede chalet van 7,5 op 3,5 meter”, zegt Geert. “We kunnen er achttien mensen ontvangen, maar meenemen kan uiteraard ook. We hebben de chalet ‘verouderd’ met oude kroonluchters, spiegels, kaders en spreuken aan de wand. Op die manier willen we bezoekers toch al vlug 30 jaar terug in de tijd brengen.” Ook op de menukaart zal dat te zien zijn. “We serveren al onze frietjes in puntzakken en het zal – net als vroeger – enkel mogelijk zijn een kinderfriet of een pak ‘normale’ friet te bestellen. Ook zal er maar een beperkt aanbod aan snacks zijn, net als toen. Je kan bij ons vijf soorten krijgen: frikandellen, bouletten, mexicano’s, kaaskroketten en brochettes én er is ons stoofvlees op basis van Hasseltse koffie.”

De pop-upfrituur is zeven dagen op zeven open en blijft tot 18 januari in Staden staan. Je kan er elke dag van 11.30 tot 13.30 uur en van 18 tot 21.30 uur terecht. Ze is enkel op zondagavond gesloten.