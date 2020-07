Poelkapellestraat gaat twee maanden dicht voor werken Sam Vanacker

13 juli 2020

11u13 7 Staden Op de Poelkapellestraat (N313) in Westrozebeke staan op maandag 17 augustus onderhoudswerken gepland. De betonlaag wordt verwijderd en vernieuwd.

De werfzone ligt tussen de Sprietstraat, kruispunt inbegrepen, en de Foncieregoedstraat. Om de werken vlot en veilig te kunnen uitvoeren, zal de straat volledig afgesloten zijn voor alle verkeer. Automobilisten moeten een omleiding volgen via de Passendalesteenweg, dan de oprit naar A19 nemen in Beselare en doorrijden tot Ieper om vervolgens de N38 en N313 Brugseweg te nemen en omgekeerd. Fietsers kunnen een omleiding volgen via Ommegang West, de Foncieregoedstraat, de Kleine Roeselarestraat en de Kattestraat en omgekeerd. De werken zullen vermoedelijk tot 16 oktober duren.