Pendeldienst tussen deelgemeenten definitief geschrapt Sam Vanacker

06 november 2019

16u57 1 Staden Het proefproject waarbij het busje van rusthuis De Oever ingeschakeld werd als gratis pendelbus tussen de drie deelgemeenten in Staden wordt vroegtijdig stopgezet. Eerder liet het gemeentebestuur al weten dat de bezetting van het busje ondermaats was.

Sinds begin april konden Stadenaars een beroep doen op een gratis pendelbusje om zich te verplaatsen tussen de verschillende deelgemeenten. Na bijna een halfjaar bleek echter dat de dienst weinig tot niet gebruikt werd. Eind september liet het gemeentebestuur al weten dat de bus in november afgevoerd zou worden als de bezetting in oktober niet beterde. “Omdat de bezetting in oktober ook beperkt was, wordt dit proefproject vroegtijdig stopgezet. We betreuren deze beslissing, maar het is zinloos er nog tijd en moeite in te stoppen als we niet de vooropgestelde doelstellingen halen”, zegt het gemeentebestuur. “Hoe dan ook zijn we de chauffeurs dankbaar voor hun inzet de voorbije maanden.”

