Pendelbus AZ Delta geschrapt Sam Vanacker

23 mei 2020

15u17 0 Staden De pendelbus van AZ Delta die van Diksmuide over Staden naar Roeselare reed en terug, is stilgelegd door de coronacrisis en zal ook na de coronacrisis niet meer opstarten.

De gratis minibus maakte sinds december 2015 elke dag vijf ritten heen en terug van Diksmuide naar Roeselare en terug, tussen 8 uur en 16 uur. Sinds juli 2017 stopte de bus ook telkens op de markt in Staden. Omdat AZ Delta verhuist naar de nieuwe campus in Rumbeke, zal de timing van vijf ritten per dag niet meer haalbaar zijn. Er komt op termijn wel een alternatief, want De Lijn heeft een plan klaar voor een lijnbus die om het uur vanuit Diksmuide naar Roeselare zal rijden. Die lijn zou vanaf midden volgend jaar in gebruik moeten zijn.