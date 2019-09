Pendelbus 8840 dreigt na half jaar al afgevoerd te worden Sam Vanacker

26 september 2019

16u06 1 Staden Sinds begin april kunnen Stadenaars een beroep doen op een gratis pendelbusje om zich te verplaatsen tussen de verschillende deelgemeenten. Maar na bijna een halfjaar stelt het gemeentebestuur vast dat de bus nog te weinig gebruikt wordt. Als de bezetting niet verbetert in oktober wordt de pendelbus op 1 november afgevoerd.

Met de ‘pendelbus 8840’ wou het gemeentebestuur de verbinding tussen deelgemeenten Staden, Westrozebeke en Oostnieuwkerke stimuleren. Zo konden inwoners snel en makkelijk naar de wekelijkse markt of naar het rusthuis met de bus. “Ondanks de vele inspanningen op communicatievlak en de uitbreiding van het aantal rijdagen blijft de bezetting van de pendelbus echter beperkt. Bij te weinig interesse in oktober wordt het project vroegtijdig stopgezet vanaf 1 november”, laat schepen Geert Moerkerke (Open Vld) weten. “We betreuren dat scenario, maar we zien geen andere oplossing. Het is zinloos er nog tijd en moeite in te stoppen als we niet de vooropgestelde doelstellingen halen. Al willen we de vrijwillige chauffeurs wel bedanken voor hun inzet de voorbije maanden.”

De actuele dienstregeling en route van de pendelbus, die voorlopig dus nog tot eind oktober rijdt, is te vinden op www.staden.be/pendelbus.