Pasar gaat opnieuw fietsen SVR

15 juni 2020

12u27 0 Staden Vrijetijdsorganisatie Pasar start de werking weer op en organiseert op dinsdag 16 juni voor het eerst opnieuw een avondfietstocht in groep.

Er wordt om 19 uur verzameld aan de kerk van Oostnieuwkerke voor een fietstocht van 25 kilometer langs rustige wegen in de omgeving. Onderweg is een tussenstop voorzien. Leden betalen 1 euro, niet-leden 2 euro. Wie jonger is dan 12 fietst gratis mee. Het aantal fietsers wordt wel beperkt gehouden tot twintig deelnemers.