Pannenaar nog niet verhoord maar wel aangehouden voor poging tot doodslag op zaakvoerder Auto’s Yvo Hans Verbeke

16 september 2019

14u46 0 Staden De onderzoeksrechter in Ieper heeft een aanhoudingsbevel uitgevaardigd tegen een 23-jarige man uit De Panne. De verdachte, geboren in Ivoorkust, wordt verdacht van poging tot doodslag op Yves Van Oost (50), de zaakvoerder van Auto’s Yvo in Oostnieuwkerke. A.A. ligt nog in het ziekenhuis en kon nog niet verhoord worden.

In de badkamer van de statige villa waar Yves Van Oost, zaakvoerder van Auto’s Yvo aan de rotonde in Sleihage, samenwoont met zijn partner, speelde zich donderdagmiddag een merkwaardig incident af. Van Oost was er in het gezelschap van A.A., een man van 23 uit De Panne. Volgens het Ieperse parket zouden beiden een relatie hebben gehad. Op een bepaald moment kwam het tot een ruzie tussen de twee mannen. De ruzie eindigde met een steekpartij. Naar verluidt zou A.A. daarbij uit het raam op de eerste verdieping zijn gevallen of gesprongen. De man, die zwaargewond raakte, ging vervolgens op de loop. Hij zou zowat een kilometer verder worden aangetroffen, met ontbloot bovenlijf langs de Ieperstraat in Hooglede.

In levensgevaar

Zowel Yves Van Oost, die na de feiten hulp ging zoeken in zijn autohandel, als de Pannenaar raakten levensgevaarlijk gewond. Beiden kregen ter plaatse de dringendste zorgen toegediend en werden vervolgens naar het ziekenhuis overgebracht. De Oostnieuwkerkenaar kon intussen al verhoord worden. Op basis van zijn verklaringen liet de onderzoeksrechter in Ieper de 23-jarige Ivoriaan aanhouden. De man is er evenwel nog altijd erg aan toe en kon nog niet ondervraagd worden. Over het motief kan het Ieperse parket nog niks kwijt.