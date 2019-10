Paarden- en hondenzegening in Oostnieuwkerke Sam Vanacker

09 oktober 2019

12u16 1 Staden In Oostnieuwkerke vindt op zondag 13 oktober de jaarlijkse dierenzegening plaats. Om 9.45 uur worden paarden, pony’s en honden gezegend aan de Onze-Lieve-Vrouwekerk

De paardenzegening is een oude traditie in Oostnieuwkerke die na een aantal jaar afwezigheid in 2013 nieuw leven werd ingeblazen door de werkgroep Pittige Kermis. Sinds het ter ziele gaan van die werkgroep wordt de paardenzegening in ere gehouden door Carlos Logier van De Posthoorn. Er wordt vanaf 9 uur verzameld aan Konstructiebedrijf Degryse in de Sleihagestraat, waarna er om 9.45 uur in colonne aan de Onze-Lieve-Vrouwekerk gepasseerd wordt. Er wordt afgesloten met een drankje in café De Posthoorn. Inschrijven kan bij Carlos Logier op 0475/26.65.01.