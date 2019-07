Paard uit gracht gered LSI

09 juli 2019

17u27

Bron: LSI 0 Staden Langs de Schierveldestraat in Oostnieuwkerke (Staden) is maandag in de vooravond een paard uit een gracht gered.

De brandweer van de zone Midwest riep de hulp van het gespecialiseerde dierenredteam van de zone Westhoek in om de klus te klaren. Nog niet zo lang geleden moest dat team ook haar kunnen bewijzen toen een paard in Izegem in een gracht was gesukkeld. Het dier was in de buurt van de serres van Gediflora in Oostnieuwkerke vanuit de weide in de gracht beland.