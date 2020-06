Oppositiepartij Westaon vraagt maatregelen tegen zwaar verkeer in Oostnieuwkerke Sam Vanacker

26 juni 2020

11u58 2 Staden Staden neemt de komende legislatuur verschillende maatregelen om zwaar verkeer in Staden en Westrozebeke aan banden te leggen. Oppositieraadslid Bart Coopman (Westaon) vraagt ook Oostnieuwkerke niet te vergeten.

“Het zwaar verkeer is al langer een blok aan het been van Staden. Ook deelgemeente Oostnieuwkerke heeft hier mee te kampen”, zegt Coopman. “Zo worden de Roeselarestraat, Meulebroekenlaan en Westrozebekestraat veelvuldig door vrachtwagens gebruikt als doorreisweg. Nochtans geldt er een verbod op zwaar verkeer. Buurtbewoners klagen deze hinder al langer aan.”

“Op een doorsnee werkdag passeren tussen 6 en 21 uur meer dan 4.600 wagens door de Roeselarestraat. Dat zijn er 329 per uur of 5,5 per minuut. In diezelfde tijdspanne passeren er grote voertuigen. Dat is gemiddeld een per minuut. Opvallend is dat de verkeersstroom grote voertuigen ’s morgens vooral van Oostnieuwkerke richting Roeselare rijdt, de rest van de dag is dat in de omgekeerde richting. ‘s Morgens zijn het dus vooral de lokale bedrijven die uitrijden, de rest van de dag is het meestal doorgaand verkeer, vermoeden we,” gaat Coopman verder. “We vragen dat het gemeentebestuur dit probleem erkent en er voldoende aandacht aan besteedt. Dit kan door het wegdek te verzorgen, de veiligheid van de weginrichting te verhogen en door aan te dringen op politiecontroles.”

“De vraag moet bekeken worden binnen de algemene mobiliteit in onze gemeente”, reageert burgemeester Francesco Vanderjeugd (Open Vld). “Enerzijds zullen de ingrepen die we in Staden en Westrozebeke (Staden plant een nieuwe verbindingsweg in Westrozebeke, nvdr) plannen ook hun effect hebben op Oostnieuwkerke. Aan de andere kant gaan we wel op termijn verkeersremmende ingrepen invoeren aan het nieuwbouwproject aan het voormalige café De Most. Wat het type verkeer betreft, de voorbije maanden zijn er geen controles gedaan, maar volgens de laatste cijfers was tachtig procent bestemmingsverkeer. In Staden is die verhouding anders, maar sowieso ga ik de politie vragen nieuwe tellingen uit te voeren. Al zal dat niet voor meteen zijn.”