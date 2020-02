Oppositie hard voor vervroegde sluiting gemeenteschool: “Weinig respect voor ouders, leerkrachten en kinderen” Sam Vanacker

28 februari 2020

10u26 1 Staden Oppositiepartij CD&V trok donderdagavond fel van leer tegen het feit dat de gemeenteschool van Staden plots toch Oppositiepartij CD&V trok donderdagavond fel van leer tegen het feit dat de gemeenteschool van Staden plots toch twee jaar vroeger dan gepland de deuren moet sluiten . Raadslid Ludwig Willaert (CD&V) had het over gebroken beloftes en vroeg zich af wat de gevolgen van de vertrouwensbreuk met de scholengemeenschap zouden zijn voor de gemeenteschool in Westrozebeke.

“Jullie zijn er in geslaagd om op tien maanden tijd twee monumenten met de grond gelijk te maken. Enerzijds de school, maar ook de relatie met scholengemeenschap de Achthoek, waar Staden jarenlang een voortrekkersrol in had, is nu opgeblazen. Er wordt geschermd met het financiële aspect en met het argument om meer middelen te voorzien voor de school in Westrozebeke, maar dat neemt niet weg dat deze beslissing weinig respect toont voor de ouders, de leerkrachten en de kinderen. Uit het verslag van het vakbondsoverleg blijkt bovendien dat ouders vragende partij waren om het huidige uitdoofscenario te behouden. We hebben de indruk dat er een verborgen agenda is. Waarom moet de school zo snel weg? Wat gaan jullie doen met de site? En wat gaan jullie trouwens doen als Westrozebeke straks alleen over blijft en de scholengemeenschap ons niet meer moet hebben?”

Lesuren uit eigen zak ophoesten voor een stervende zwaan is maatschappelijk niet te verantwoorden. Onderwijsschepen Joeri Deprez

Te scheef gegroeid

“De situatie is te scheef gegroeid om nog te kunnen rechttrekken”, reageerde onderwijsschepen Joeri Deprez (Open Vld). “Volgend schooljaar zouden we nog met twintig leerlingen zitten. Er zijn foute beslissingen genomen in het verleden en daar moeten we de gevolgen van dragen. Het is met spijt in het hart, maar als je de situatie rationeel bekijkt dan is sluiting de enige juiste beslissing. Lesuren uit eigen zak ophoesten voor een stervende zwaan is maatschappelijk niet te verantwoorden. Ik kan u trouwens verzekeren dat er geen verborgen agenda is. Het vertrouwen van de scholengemeenschap in ons is inderdaad zoek, maar we blijven in dialoog gaan. Met goede afspraken moet verdere samenwerking mogelijk zijn. Al gaan we wel ook contacten leggen met andere scholengemeenschappen in de buurt.”

“Vorig jaar hadden we eigenlijk voet bij stuk moeten houden en de school sluiten in de plaats van terug te krabbelen en een uitdoofscenario voor te stellen”, gaf burgemeester Francesco Vanderjeugd (Open Vld) toe. “Maar de manke communicatie en de emoties laaiden toen hoog op. Al hebben we daar lessen uit getrokken.”

De ouderraad van de gemeenteschool, die vorig jaar nog verschillende acties op poten zette met de hashtag #OkidoBlijftOpen, lijkt zich ondertussen te hebben neergelegd bij de sluiting. In een emotionele post op Facebook danken ze iedereen voor de steun van de voorbije jaren en drukken ze de hoop uit in schoonheid te kunnen eindigen, ook al was dit scenario niet was ze als ouders voor ogen hadden toen ze hun kinderen inschreven.