Open Vld Roeselare-Tielt kiest nieuw bestuur Sam Vanacker

08 januari 2020

11u20 0 Staden De liberalen uit de zeventien gemeenten rond Roeselare en Tielt hebben dinsdagavond een nieuw regionaal bestuur gekozen. De verkiezing vond plaats in de gebouwen van Alheembouw in Oostnieuwkerke.

De dagelijkse leiding van het regionale werking van de partij is in handen van voorzitter Piet Delrue en ondervoorzitters Piet Vandermeersch en Frederik Crul. Patrick Schreurs, Joeri Deprez en Nigel Casier zijn respectievelijk penningmeester, secretaris en politiek secretaris. Tieltenaar Johan Rosseel en Roeselarenaar Patrick Schreurs worden afgevaardigd naar de nationale partijraad.

De verkiezing werd gekoppeld aan een bedrijfsbezoek aan de burelen van Alheembouw in de Roeselarestraat in Oostnieuwkerke. “Bedrijfsbezoeken en gezamenlijke vergaderingen zullen we voortaan vaker doen”, zegt voorzitter Piet Delrue. “Het is de bedoeling dat onze bestuursleden op deze ontmoetingen bijleren van elkaar en zo elkaars afdelingen onderling kunnen versterken.”