Open Huis lanceert zomerbar als alternatief voor Schone Schaapjes Sam Vanacker

18 juni 2020

16u41 0 Staden Door de coronacrisis werd de twintigste editie van de immens populaire familiebeurs Schone Schaapjes in Staden afgelast. Een stevige klap voor uitbaters Koen Maertens en Alexia Deboutte, maar het koppel bleef niet bij de pakken zitten. Dit weekend openen ze een zomerbar bij de hoeve van Open Huis in Staden.

De twintigste editie van Schone Schaapjes tijdens het pinksterweekend had een feest moeten worden”, zegt Koen Maertens. “Bijna alles was al geregeld toen corona roet in het eten gooide. Op 30 en 31 mei was het muisstil op onze hoeve en dat was toch even emotioneel voor ons. Maar we zijn niet bij de pakken blijven zitten. In 2019 hadden we voor Vaderdag al eens een eenmalige pop-upbar georganiseerd. Toen werkten we uitsluitend op reservatie, maar dat was een enorm succes. Die gezelligheid en de sfeer van dat concept gaan we nu opnieuw toepassen, maar dan zonder reservaties en in elk weekend tot zeker eind augustus. Komende zaterdag openen we om 18 uur voor het eerst de poorten.”

Wat de social distancing betreft zit het bij Open Huis trouwens wel snor. “Ruimte hebben we zat op ons domein. We gaan werken met bubbels van maximaal tien man en die kunnen we heel ver uit elkaar spreiden. In totaal zal er in onze zomerbar plaats genoeg zijn voor zowat tweehonderd mensen. Mooi meegenomen is dat we ook de activiteiten en demo’s die eigenlijk gepland stonden op Schone Schaapjes, zullen hernemen met de zomerbar. Vanaf juli zijn culturele activiteiten tot tweehonderd personen toegelaten en vanaf dan gaan we elk weekend thematisch werken. Zo zal je bijvoorbeeld een schaapscheerder aan het werk kunnen zien bij de zomerbar. De thema’s gaan we telkens week per week aankondigen via sociale media.”