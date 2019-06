Op ontdekkingstocht met de fiets in eigen gemeente met ‘Dorp te Kijk’ Sam Vanacker

18 juni 2019

18u49 4 Staden In het kader van Vlaanderen Feest organiseert de cultuurraad op donderdag 11 juli een nieuwe editie van het fietsevenement ‘Dorp Te Kijk’. Elk jaar wordt een andere deelgemeente aangedaan. Nadat Westrozebeke vorig jaar aan bod kwam, is het dit keer in Staden te doen.

De Stadenaars krijgen gratis vier verschillende begeleide fietstochten voorgeschoteld waarbij telkens halt gehouden wordt bij een aantal boeiende plekjes in de gemeente. Staan op het programma: varkensbedrijf Debaene, carrosserie Lauwyck, voeders Degrave, bakkerij Moerkerke, Velt, de linedancers van Staden en de brandweerkazerne. Alle vier de tochten starten om 18.45 uur aan het oud-stationsgebouw in de De Carninstraat. Als afsluiter van Dorp Te Kijk kunnen de fietsers terecht in het Eugeen Dermautpark, waar harmonie De Verenigde Vrienden vanaf 20 uur hun jaarlijkse parkconcert organiseert. Op de affiche van het gratis parkconcert staat de covergroep ‘Tjeeventig’.

Inschrijven voor een van de vier fietstochten van Dorp Te Kijk kan nog tot 30 juni op www.staden.be of bij de dienst Vrije Tijd op 051/70.82.04 of via vrijetijd@staden.be.