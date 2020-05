Oostnieuwkerke en Staden klaar voor heropening wekelijkse markten Sam Vanacker

19 mei 2020

18u04 0 Staden Na twee maanden onderbreking zijn de wekelijkse markten terug van weggeweest. Morgen gaat de wekelijkse woensdagmarkt in Oostnieuwkerke terug van start en vanaf volgende week kan je ook terug terecht op de donderdagmarkt in Staden. Al worden er wel enkele wijzigingen doorgevoerd om alles vlot en veilig te doen verlopen.

In Oostnieuwkerke blijft de indeling van de kramen hetzelfde, al wordt er voor elk kraam wel een zone voorzien voor de opstelling van een wachtrij, zodat klanten onderlinge anderhalve meter afstand kunnen bewaren. Op de markt in Staden wordt eenrichtingsverkeer ingevoerd. Wie de markt bezoekt, dient binnen te komen langs de ingang ter hoogte van de inrit van bakkerij Adam. Vervolgens volg je de pijlen, langs de kramen, richting de andere kant van de kerk. Er is slechts een beperkt aantal gelijktijdige bezoekers toegelaten op de markt, dus bij grote drukte zijn wachttijden mogelijk.

Richtlijnen voor bezoekers

Het gemeentebestuur vraagt aan de bezoekers van beide markten om rekening te houden met enkele richtlijnen. Wie naar de markt komt, dient alleen te komen en niet langer te blijven dan strikt noodzakelijk. Een mondmasker dragen is niet verplicht, maar wordt wel aangemoedigd. Consumptie ter plaatse, zelfs als het gaat om proevertjes, kan niet.