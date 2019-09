Onderzoek en docu over ‘het rosse ras’ in de steigers: “Roodharigen zijn een beetje zoals West-Vlaamse toeristen in het buitenland. Er is altijd meteen een band.” SVR

19 september 2019

07u31 2 Staden De West-Vlaamse Annelies Blomme is met een heel bijzonder project gestart. Met haar communicatiebureau La Fleur Rouge wil ze in kaart brengen welke mythes, misvattingen en vooroordelen er zoal bestaan rond roodharigen. Ze rekent daarvoor op de input van zoveel mogelijk roodharigen en heeft zelfs plannen voor een ‘Belgian Ginger Day’. Het eindresultaat van het project moet een ludieke documentaire of een tv-reeks over het ‘rosse ras’ worden.

“Iedereen heeft er eentje in zijn kennissenkring. En ik durf te wedden dat die persoon een speciaal karakter heeft. Misschien is hij wat mysterieus, misschien is hij de ‘ambetante’ of is hij de flapuit van de groep. Sowieso is het iemand met een opvallend karakter. Maar zou die persoon ook zo uit de band springen als hij blond of bruin haar zou hebben? Die vraag houdt me al lang bezig. Wetenschappelijk onderzoek erover is nagenoeg onbestaande. Dus ik besliste om op zoek te gaan naar getuigenissen van roodharigen en die zelf in een documentaireformat te gieten. Het project staat nog in de kinderschoenen, maar sowieso krijgt het geheel een stevige scheut humor.”

Rode draad

Aan het woord is Annelies Blomme (35) uit het West-Vlaamse Westrozebeke. Ze is journaliste van opleiding en runt communicatiekantoor ‘La Fleur Rouge’. U mag twee keer raden welk haarkleur ze heeft. “Mijn haarkleur is zowat de rode draad door mijn leven”, knipoogt ze. “Telkens wanneer ik ergens een presentatie verzorg of een bedrijf bezoek, dan speur ik bijna automatisch de ruimte af naar lotgenoten. Na afloop van de presentatie ga ik altijd een praatje maken. Er is altijd meteen een band. Roodharigen zijn op dat vlak een beetje zoals West-Vlamingen in het buitenland.”

Allereerste ‘Ginger Day’

“De uitspraak ‘ros goed poept goed’ heb ik vaker gehoord dan me lief is, terwijl er blijkbaar onder anesthesisten ook een zekere angst zou heersen als ze roodharigen moeten verdoven, omdat die sneller allergisch zouden kunnen reageren. Daarnaast heb ik ook ergens gelezen dat de roodharigen wel eens met uitsterven bedreigd zouden kunnen zijn. Hoog tijd dus om de verhalen en de mythes over ‘het rosse ras’ eens in kaart te brengen.” Annelies lanceerde inmiddels een oproep op haar website La Fleur Rouge. “Via het contactformulier op de site hoop ik zoveel mogelijk info te verzamelen en hoop ik ook mensen te bereiken die willen getuigen voor de camera. Daar koppel ik ook een ontmoetingsdag aan. Bedoeling is om begin juni 2020 zoveel mogelijk roodharige personen samen te brengen. Dat wordt de allereerste Belgische ‘Ginger Day’.”

Sketches

Annelies benadrukt dat het eindresultaat van het onderzoek geen droge kost wordt. “We gaan onszelf uiteraard niet al te serieus nemen. Daarom doe ik ook een beroep op stand-upcomedian Jan-Bart De Muelenaere. Hij is een dorpsgenoot van me en zelf ook roodharig. Het klikte meteen tussen ons en hij schrijft mee aan de documentaire. De kans is groot dat we er enkele sketches in stoppen, al zijn we er nog niet helemaal uit welk format het eindresultaat zal krijgen. Stilletjes dromen we al van een televisiereeks, maar dat zal de toekomst moeten uitwijzen.”

Roodharigen die willen meewerken aan het onderzoek van Annelies kunnen terecht op de website van La Fleur Rouge.