Ondernemer schenkt 1.500 chirurgische maskers aan gemeente Sam Vanacker

07 april 2020

12u09 1 Staden Dankzij Pieter Mullier beschikt de gemeente Staden over nog eens 1.500 chirurgische mondmaskers. De Westrozebeekse ondernemer schonk de maskers afgelopen weekend aan Staden.

Pieter Mullier handelt met zijn bedrijf Depot Store in textiel en liet de gemeente weten dat hij nog 1.500 chirurgische mondmaskers op voorraad had. Net als de maskers die vrijdag geleverd werden aan de gemeente zullen ook deze verdeeld worden onder lokale zorgverleners via een verdeelplan. Schepen van Welzijn Nathalie Depuydt (Open Vld) nam de maskers afgelopen weekend in ontvangst.