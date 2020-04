Ondernemer bestelt 40.000 mondmaskers in China en schenkt eerste levering aan Stadense zorgverleners Sam Vanacker

15u47 5 Staden De komende dagen worden er massaal nieuwe mondmaskers verdeeld onder de Stadense thuisverplegers. Veel bedrijven en inwoners reageerden op de oproep van het gemeentebestuur en brachten beschermingsmateriaal binnen, maar de bijdrage van lokaal ondernemer Nico Perneel spant de kroon. Nico bestelde 40.000 maskers in China en schonk er vrijdagmiddag 10.000 aan de gemeente.

“Van zodra ik Marc Van Ranst halfweg maart op televisie hoorde zeggen dat er een tekort dreigde, heb ik de telefoon gepakt en naar China gebeld”, vertelt Nico Perneel. Hij is de zaakvoerder van komkommerkwekerij Agrokom in Oostnieuwkerke. “Mijn echtgenote werkt op de spoedafdeling in het Sint-Andriesziekenhuis in Tielt, dus de coronacrisis raakt ons ook persoonlijk. Zowat al het biologisch afbreekbaar materiaal binnen het bedrijf komt al jaren uit China en we hebben er goeie contacten. We besloten die contacten aan te wenden om zo veel mogelijk mensen te helpen.”

“We plaatsten vier bestellingen voor in totaal 40.000 mondmaskers. De eerste bestelling had eigenlijk vorige vrijdag al geleverd moeten worden, maar op vlak van douane en transport loopt er dezer dagen van alles fout. Het moet op de luchthavens een chaos zijn, maar de eerste 15.000 mondmaskers zijn nu eindelijk binnen. Wanneer we de andere 25.000 kunnen verwachten blijft een vraagteken, maar de eerste 10.000 schenken we sowieso gratis aan de gemeente Staden. De rest verkopen we aan de inkoopprijs.”

Eerst thuisverpleegsters

Burgemeester Francesco Vanderjeugd (Open Vld) is tevreden met de schenking. “De voorraad mondmaskers was lange tijd beperkt. Om onze helden zo goed mogelijk te beschermen, deden we een oproep naar mondmaskers en heel wat solidaire inwoners en bedrijven gaven gehoor aan die oproep, maar de fantastische bijdrage van Nico spant de kroon. De verdeling gaat zo snel mogelijk van start en zal via een verdeelplan verlopen. De schenking van Agrokom gaat in eerste instantie naar alle thuisverpleegsters die in Staden gedomicilieerd zijn, maar ook de twee woonzorgcentra, de dokterspraktijken en de thuiszorgdienst kunnen er gebruiken.”

Rest de vraag wat er met de overige 25.000 maskers die nog op weg zijn zal gebeuren. “Als er volgende week nog een levering komt, gaan we vanzelfsprekend opnieuw met veel plezier helpen bij de verdeling”, geeft Vanderjeugd nog mee. “Als de nood binnen de gemeente eenmaal volledig ingevuld is kunnen we eventueel ook buiten de gemeentegrenzen kijken waar er vraag is. In elk geval zijn we iedereen dankbaar voor de inspanningen die geleverd worden. Zo kunnen onze zorgverleners in veilige omstandigheden hun werk doen. Staden zorgt voor elkaar. Ook tijdens de coronacrisis.”