Nog geen nieuwe Spar Express in Oostnieuwkerke, straks wel pop-up groenten-en fruitwinkel Sam Vanacker

23 maart 2020

16u51 2 Staden Normaal had er in april een Normaal had er in april een nieuwe Spar Express-supermarkt moeten openen in de Westrozebekestraat , maar door het coronavirus wordt die opening uitgesteld. Al blijven Ilse Rollez en Tonny Hoste niet bij de pakken zitten. Vrijdag opent het ondernemende koppel wel al een tijdelijke groenten-en fruitwinkel in het gebouw waar straks hun supermarkt komt.

Het koppel is net verhuisd naar Oostnieuwkerke en normaal hadden ze nu aan het werk moeten zijn aan de inrichting van de winkelruimte, maar de coronacrisis gooide roet in het eten. “De koelmeubels moeten uit Italië komen en ook het materiaal voor de nieuwe vloer kan niet geleverd worden”, zegt Ilse. “Afspreken met jobstudenten en flexijobbers is nu evenmin aan de orde. De opening van de winkel zal spijtig genoeg enkele maanden moeten wachten.”

Maar het koppel komt vrijdag wel met een alternatief. “Sowieso waren we van plan om in de supermarkt een groot assortiment verse groenten en fruit aan te bieden. Tonny was namelijk groentenkweker en ik runde in een vorig leven een hoevewinkel. Het zijn moeilijke tijden voor iedereen en we hebben even getwijfeld, maar aangezien we de rekken van de vorige winkel nog staan hadden openen we hier vrijdag al een tijdelijke groenten-en fruitwinkel, vanzelfsprekend met respect voor de maatregelen van de overheid.”

De pop-upwinkel van Ilse en Tonny in het pand van de voormalige kledingzaak Vaco in de Westrozebekestraat opent vrijdag vanaf 8.30 uur. Meer info is te vinden op de Facebookpagina van Spar Express Oostnieuwkerke.