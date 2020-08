Nog eens zeven nieuwe besmettingen bij Westvlees: teller staat nu op 74 Sam Vanacker

10 augustus 2020

13u23 10 Staden Uit extra coronatesten is gebleken dat nog eens zeven werknemers van Westvlees in Westrozebeke besmet zijn. Daarmee stijgt het aantal besmettingen naar 74. Het gaat voor alle duidelijkheid wel om werknemers die in dezelfde afdeling werken waar de eerdere besmettingen vastgesteld werden. De werknemers van alle andere afdelingen worden de komende dagen ook getest.

Afgelopen vrijdag bleek dat van de 194 geteste personen er 67 besmet waren, maar niet alle werknemers van die afdeling waren toen al getest. Maandagvoormiddag werden nog eens 67 testresultaten bekend gemaakt. Zeven daarvan zijn positief, wat betekent dat er op 261 werknemers van die - ondertussen gesloten - afdeling 74 positieve gevallen zijn. Drie van de zeven nieuwe besmette personen wonen in West-Vlaanderen: in Gits, Ardooie en Wulvergem. De vier anderen wonen in Wallonië of Frankrijk.

Hele bedrijf testen

“De betrokken gemeenten worden op de hoogte gebracht. Belangrijk om te benadrukken is dat het om werknemers van dezelfde afdeling gaat”, zegt burgemeester Francesco Vanderjeugd (Open Vld). “Er zijn bovendien geen nieuwe besmettingen in Staden bij gekomen. Zoals bekend hebben we tijdens het crisisoverleg vrijdag beslist dat preventief alle werknemers ook getest zouden worden, dus ook de 600 werknemers van alle andere afdelingen. Die testen zijn maandag, dinsdag en woensdag ingepland. De resultaten zullen tekens 24 uur later bekend zijn.”

De burgemeester geeft nog mee dat het slachthuis ondertussen enkele preventieve maatregelen heeft genomen. “Er zijn zes stewards aangesteld die aan de in- en uitgangen van het bedrijf een oogje in het zeil houden. Zo wordt onder andere gecontroleerd of niemand met meer dan twee mensen in dezelfde wagen zit.” Vanderjeugd benadrukt nog eens dat elke geteste persoon in thuisquarantaine blijft. “Ook wie negatief test blijft preventief twee weken thuis om een eventuele incubatieperiode te overbruggen.”