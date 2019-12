Nieuwjaarsconcert met talent van eigen bodem Sam Vanacker

23 december 2019

12u34 0 Staden Het muzikale Westrozebeekse duo Ami Muto en Reinaert Albrecht komt op zondag 19 januari een nieuwjaarsconcert geven op eigen bodem. De twee klassiek geschoolde muzikanten staan om 10.45 uur in het SWOK in Staden.

De twee hebben al heel wat ervaring onder de gordel bij verschillende ensembles in binnen- en buitenland. Ami speelt viool sinds ze drie jaar is en gaf al haar eerste concert toen ze amper tien was. Ze studeerde in Milaan, Alden Biesen en behaalde haar mastergraad viool aan het Lemmensinstituut in Leuven. Reinaert studeerde piano aan het Lemmensinstituut en volgde masterclasses in onder andere Antwerpen en Frankfurt. Het nieuwjaarsconcert wordt georganiseerd door de cultuurraad van Staden in samenwerking met de dienst vrije tijd. Tickets kosten 8 euro en zijn te koop in het gemeentehuis, via 051/70.82.04 of vrijetijd@staden.be. Ook aan de deur betaal je 8 euro, maar wie een ticket in voorverkoop bestelt, krijgt een gratis aperitief.